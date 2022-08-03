Триполи, 3 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Подразделения армии Ливии провели спецоперацию в юго-восточных районах страны. Об этом 3 августа сообщает Fawasel.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, целью операции 444-й армейской бригады стали контрабандисты топлива, перевозящие нефть из Ливии на территорию соседних стран: Нигера и Чада.

В ходе прочёсывания приграничного района Шверф, армейским подразделениям удалось задержать три автоцистерны с грузом 120 000 литров топлива. Также военные сожгли грузовик, перевозивший контрабандное топливо в канистрах.

Отмечается, что в результате спецоперации были задержаны восемь человек, которых передадут местным следственным органам.