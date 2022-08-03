Красноярск, , 13:40 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом. 100 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтвержденных случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 368 804. Жертвами коронавируса к настоящему времени стали 10 913 человек.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 59 пациентов, а всего к 3 августа коронавирус в регионе победили 356 552 жителей.