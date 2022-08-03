Москва, 3 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов объяснил, почему не стоит сравнивать творчество его коллектива с «Ласковым маем». Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 3 августа.

Кадр из интервью на телевидении Андрей Григорьев-Апполонов

«Ничего общего нет вообще. Ни в истории группы, ни в возрасте участников. Они начинали, по сути, детьми, а мы взрослыми, закончившими театральные институты. У нас есть одна песня «Письма лета». Она посвящена группе «Ласковый май». Это чисто голимая советская попса», — заявил музыкант. Он также отметил, что «Иванушки International» всегда исполняли «больше европейскую поп-музыку», а «Ласковый май» слушали лишь из-за того, что у людей «не было выбора».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Фёдор Бондарчук поделился мнением о продюсере «Ласкового мая». По словам режиссёра, Андрей Разин является «великим продюсером».