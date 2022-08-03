Москва, , 13:39 — REGNUM Законопроект о льготах по уплате государственных пошлин за совершение юридически значимых действий вновь созданным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с сенатором Еленой Шумиловой, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается применять коэффициент 0,5 при уплате государственных пошлин, установленных главой 25.3 Налогового кодекса за совершение юридически значимых действий в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае совершения указанных юридически значимых действий вновь созданным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течении двух лет с момента государственной регистрации.

Меры не значительно повлияют на размер выпадающих доходов федерального бюджета, выпадающие доходы федерального бюджета в связи с реализацией закона оцениваются в сумме 2 млрд рублей в год, отмечают авторы.

Статистика

По информации Счетной палаты, поступление государственной пошлины за 2021 год составило около 99 млрд рублей (105,3% установленного прогнозом поступлений или 0,53 процента от удельного веса доходов федерального бюджета Российской Федерации).

Более 81% поступлений приходится на четыре вида пошлин: за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (27,9%); за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (24,4%); за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (15,4%) и государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (13,6%).