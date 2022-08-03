Чита, , 13:39 — REGNUM Проект региональной общественной организации «Агинское библиотечное сообщество», направленный на популяризацию бурятского языка, вошел в число победителей конкурса грантов губернатора Забайкалья и получит на свою реализацию около 500 тысяч рублей, сообщает 3 августа министерство культуры региона.

Агинское библиотечное сообщество Министерство культуры Забайкалья

По словам организаторов, проект появился из необходимости развивать бурятский язык и культуру среди молодых семей. В ходе его реализации будет проведен ряд мероприятий для детей и взрослых — чтение бурятских книг, бурятские народные игры, рисование, конкурсы «Лучший сказитель», «Лучший чтец», «Читаем с папой», также планируется организация мастер-классов по изготовлению бурятских кукол, совместный просмотр фильмов на бурятском языке, серии уроков бурятского языка для детей.

«Мы планируем создать библиотечный семейный центр на базе Агинской краевой библиотеки имени Цыбена Жамцарано, где молодые родители совместно с детьми могли бы проводить культурный досуг. Это будет способствовать интеллектуальному развитию детей и творческой разгрузке родителей. Через бурятские народные игры и мероприятия мы привлечем в наши ряды новых читателей. Реализация проекта планируется с 1 октября текущего года», — рассказала директор Агинского библиотечного сообщества Дарима Дарижапова.

Она отметила, что идеи проекта будут воплощать в жизнь в течение полугода, в дальнейшем его развитие продолжится, потому что сохранение и развитие родного языка, а также поддержка детского и юношеского чтения, всегда остаются очень важной задачей в воспитании подрастающего поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что проект по созданию студии общения на бурятском языке «Бэлиг» получит государственную субсидию на реализацию.

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