Москва, , 13:38 — REGNUM В России могут вернуть дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, в том числе и обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пункт вакцинации от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Разумеется, эта ситуация отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно», — сказал Песков.

Песков также отметил, что коронавирусные ограничения в администрации президента не снимались полностью, и они продолжатся.