Екатеринбург, 3 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Основная лицензия на строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, как ожидается, будет выдана в ближайшие месяцы. Об этом генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв сообщил 3 августа на пресс-подходе на площадке AtomSkills в Екатеринбурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Лихачев

Лицензия нужна именно в ближайшие месяцы, чтобы сохранить набранные темпы строительства и контрактных сроков. Последнее слово остаётся за правительством и регуляторами Венгрии, отметил он.

«По «Пакш-2» мы ожидаем получение основной лицензии в ближайшие месяцы. При этом надо понимать, что это решение принимают венгерские регулятор и правительство», — сказал Лихачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, начало строительства второй очереди АЭС «Пакш» в Венгрии ожидалось в этом году.

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