Ульяновск, , 13:36 — REGNUM В Ульяновске по требованию прокуратуры бывший директор департамента регионального минсельхоза возместил более 10 млн рублей ущерб, которые были причинены его незаконными действиями. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дрова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, ульяновец, который ранее возглавлял один из департаментов министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в 2017 году незаконно подписал ряд документов, что повлекло лишение статуса ряда территорий в Кузоватовском районе «особо защитные лесные участки».

В прокуратуре отмечают, что после этого у арендаторов возникло право на проведение проходных и выборочных рубок леса для заготовки древесины.

Ущерб, причинённый России, оценён следствием в сумме более 10,3 млн рублей, что стало основанием для направления прокуратурой в суд соответствующего иска. В ведомстве отмечают, что бывший директор департамента министерства возместил вред в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года минприроды Ульяновской области заявило, что выявлена рубка леса в нарушение договорных отношений с предварительно оцениваемым ущербом в размере 28,5 млн рублей.

Подробнее: В Ульяновской области выявили рубку леса с ущербом на 28 млн рублей