Ульяновск, 3 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Ульяновске по требованию прокуратуры бывший директор департамента регионального минсельхоза возместил более 10 млн рублей ущерб, которые были причинены его незаконными действиями. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дрова

По данным надзорного ведомства, ульяновец, который ранее возглавлял один из департаментов министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в 2017 году незаконно подписал ряд документов, что повлекло лишение статуса ряда территорий в Кузоватовском районе «особо защитные лесные участки».

В прокуратуре отмечают, что после этого у арендаторов возникло право на проведение проходных и выборочных рубок леса для заготовки древесины.

Ущерб, причинённый России, оценён следствием в сумме более 10,3 млн рублей, что стало основанием для направления прокуратурой в суд соответствующего иска. В ведомстве отмечают, что бывший директор департамента министерства возместил вред в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года минприроды Ульяновской области заявило, что выявлена рубка леса в нарушение договорных отношений с предварительно оцениваемым ущербом в размере 28,5 млн рублей.

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