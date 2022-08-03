Махачкала, , 13:36 — REGNUM В Дагестане запланировано открытие 19 новых объектов образования к началу нового учебного года. К 1 сентября 2022 года будут открыты четыре школы и 15 детских садов. Такие данные прозвучали в ходе совещания по вопросу обеспечения своевременного лицензирования объектов образования, которое провел 2 августа вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов.

В школе Александра Майер © ИА REGNUM

«Две новые школы появятся в Хасавюртовском и по одной в Ахтынском и Магарамкентском районах, а открытие детских садов планируется в Каякентском, Кумторкалинском, Кайтагском, Карабудахкентском, Казбековском, Хасавюртовском, Табасаранском, Кизилюртовском районах и в городах Махачкала, Каспийск, Дагестанские Огни», — пишет ТАСС.

За парты в новых школах должны сесть 1606 учащихся, воспитанниками новых детских садов могут стать 2600 дошкольников. Однако есть угроза срыва сроков сдачи образовательных объектов в ряде населенных пунктов. Как было отмечено, в школе на 400 мест в селе Луткун Ахтынского района имеются проблемы с водоснабжением и водоотведением. В детском саду на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района проблема с открытием связана с отсутствием полного комплекта малоценного имущества и наполнения пожарных водоемов.

Муслим Телякавов поручил ускорить работу по устранению недостатков и сдать объекты образования в положенные сроки.