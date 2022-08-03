Красногорск, , 13:48 — REGNUM МЧС приступила к тушению пожара на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья. Об этом 3 августа передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

По информации МЧС первые сообщения о возгорании поступило в 12:33 по местному времени. На данный момент к тушению привлечены три единицы спецтехники и 11 человек личного состава.

Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM Пожар на складских помещениях в селе Петровское городского округа Истра Подмосковья Иван Коновалов © ИА REGNUM

По неподтвержденным данным, площадь пожара достигла 20 тыс. квадратных метров. Около тысячи человек сумели самостоятельно покинуть складские помещения. Информация о пострадавших пока не поступала.

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