Москва, , 13:34 — REGNUM Российский президент Владимир Путин хорошо себя чувствует и активно работает. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил 3 августа журналистам.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, президент «работает в активном режиме». Действуют эпидемиологические меры предосторожности.

«Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально», — сказал Песков.

Он сообщил также, что президенту ежедневно докладывают о ситуации с распространением в России коронавирусной инфекции.

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