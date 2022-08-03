Песков: со здоровьем у Путина всё нормально
Москва, 3 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин хорошо себя чувствует и активно работает. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил 3 августа журналистам.
Дарья Драй ИА REGNUM
Владимир Путин
По словам представителя Кремля, президент «работает в активном режиме». Действуют эпидемиологические меры предосторожности.
«Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально», — сказал Песков.
Он сообщил также, что президенту ежедневно докладывают о ситуации с распространением в России коронавирусной инфекции.
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