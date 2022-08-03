Москва, 3 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер не так давно приезжал в Москву, и в ходе своей поездки встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

«Да, действительно, Шрёдер был в Москве недавно, и, действительно, он имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области», — сказал Песков.

По его словам, бывший канцлер ФРГ попросил российского лидера объяснить ситуацию и видение Москвы текущей ситуации. В ответ, по словам Пескова, Путин разъяснил, что поставки газа в Евросоюз снизились из-за санкций.

Пресс-секретарь российского лидера также рассказал, что Шрёдер спросил у Путина, возможен ли гипотетически запуск «Северного потока — 2». В ответ на вопрос российский лидер сообщил, что проект готов к эксплуатации, и сообщил, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для проекта.