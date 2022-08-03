Суздаль, Владимирская область, , 13:32 — REGNUM Во Владимирской области задержали троих местных жителей в возрасте 35, 40 и 48 лет, подозреваемых в совершении кражи дорогостоящих гербицидов, используемых в агробизнесе для защиты растений и борьбы с сорной растительностью. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Заявления о краже поступили от директоров двух предприятий, расположенных в Суздальском районе. Общая сумма причинённого потерпевшим материального ущерба составила почти четыре млн рублей.

Подозреваемые проникали на склады сельхозпредприятий, срывая замки. В первом случае злоумышленники похитили более 1 100 литров гербицидов на сумму более 1,5 млн рублей. Во втором эпизоде, к которому сотрудниками полиции установлена причастность двух подозреваемых, собственник предприятия лишился в общей сложности 150 канистр с химпрепаратами стоимостью 2,2 млн рублей. Похищенное злоумышленники вывозили на микроавтобусе. Похищенные химические препараты они перепродали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Один из фигурантов заключён под стражу, двое находятся под домашним арестом.