Москва, 1 июня, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли в боях с Южной группировкой российских войск до 660 бойцов. Об этом 1 июня на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых машин пехоты, восьми автомобилей, двух гаубиц Д-20 и буксируемой гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм, орудия М119 производства США, гаубицы L-119 производства Великобритании, а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинина, Андреевки и Северска в ДНР.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и в районах Новоегоровки в Харьковской области, Серебрянки и Григоровки в ДНР нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также украинские военные пытались атаковать в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Однако российские силы контратаку штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ успешно отразили.

«ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, две гаубицы Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», ― добавил Конашенков.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. Российские военные на этом направлении нанесли удары по позициям 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны.

Кроме того, российские силы в районе Старицы и Волчанска отразили пять контратак украинских штурмовиков. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк, боевую машину РСЗО HIMARS производства США, две гаубицы и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Как сообщало ИА Регнум, подразделения войсковой группировки «Запад» Вооружённых сил России в течение прошедшей недели в период с 25 по 31 мая освободили сёла Берестовое и Ивановка в Харьковской области, а также продолжили продвигаться вглубь обороны украинской армии.

На этом направлении российские бойцы отразили за неделю 11 контратак противника и нанесли удары по отрядам восьми соединений ВСУ и двух бригад украинской нацгвардии. Потери ВСУ составили до 2310 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин.

Кроме того, за этот период российская армия нанесла 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам на территории Украины. В результате ударов ВС России поразили командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ.

Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских подразделений, формирований националистов и иностранных наёмников.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что ВСУ в мае потеряли свыше 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения.