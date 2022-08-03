Баку, 3 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Ракетно-артиллерийские войска армии Азербайджана 3 августа приступили к военным учениям. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

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«Согласно плану, подразделения, поднятые по сигналу «Тревога», были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе учений планируется отработать взаимодействие артиллерии с другими видами войск. Также командный состав будет совершенствовать навыки руководства подразделениями.

Напомним, 31 июля в минобороны Азербайджана трижды обвиняли армянскую сторону в обстрелах. Ереван каждый раз опровергал эти заявления. 1 августа азербайджанская сторона трижды обстреляла позиции в Нагорном Карабахе, что было подтверждено российскими миротворцами. В ходе стрельбы был ранен карабахский военнослужащий. 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата .