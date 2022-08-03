Белгород, 3 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Белгородские спасатели за сутки ликвидировали два боеприпаса времён Великой Отечественной войны — мину и авиабомбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе управления МЧС по Белгородской области.

https://31.mchs.gov.ru Авиабомба ФАБ-25

В селе Шопино при строительстве пешеходной дорожки около купели строители наткнулись под деревом на 82 мм миномётную мину. В селе Белый Колодец на территории неэксплуатируемого детского реабилитационного центра рабочие при прокладке теплотрассы обнаружили фугасную авиабомбу весом 25 килограммов.

Опасные находки ликвидировали на специальном полигоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде 1 августа при земляных работах обнаружили 40-кг бомбу и артиллерийский снаряд.