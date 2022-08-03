Париж, 3 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Французский банк Societe Generale объявил о чистых убытках в размере почти 1,5 млрд евро во втором квартале, на которые повлияли исключительные расходы на продажу в мае российской дочерней компании Росбанк, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Мы смогли выйти из российской деятельности, не препятствуя стратегическому развитию группы», — отметил генеральный директор Фредерик Удеа.

Объединив 842 млн евро, заработанных в первом квартале, Société Générale показывает только убытки в размере 640 млн евро в период с 1 января по 30 июня. Французский банк ищет преемника Фредерика Удеа, который объявил на последнем общем собрании группы, что больше не будет баллотироваться по истечении нынешнего мандата в 2023 году.