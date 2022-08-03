Санкт-Петербург, 3 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге нет требований прививать от COVID-19 школьников. Об этом заявила 3 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«У нас нет такого требования или необходимости прививать школьников и их недопуска к учебному, образовательному процессу», — сказала специалист.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец напомнил, что вся вакцинация населения добровольная и никаких требований на этот счет быть не может.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городских пунктах вакцинации в наличии есть 8 тыс. доз вакцины от ковида «Спутник-М», предназначенной для вакцинации подростков 12−17 лет.