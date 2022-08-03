Истра, Московская область, 3 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Появились новые подробности о сильном пожаре в Истринском районе. Как сообщает bazabazon, горит склад OZON, расположенный на Новой Риге. Эвакуировано более 1000 человек, но ещё четверых пока не могут найти. В настоящее время обрушилась часть крыши.

ИА REGNUM Мощный пожар на складе OZON

По данным представителей OZON, все сотрудники эвакуированы

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.

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