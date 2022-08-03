Москва, , 13:27 — REGNUM Предложение депутата Госдумы Марии Бутиной («Единая Россия») привлекать к уголовной ответственности родителей за то, что их дети используют VPN, не имеет перспективы, считает глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Er.ru

«Предложение привлекать к уголовной ответственности родителей за пользование их детьми VPN — не имеет перспективы. Думаю, коллега Бутина высказала эту идею в пылу дискуссии, поддавшись эмоциям», — допустил Хинштейн в телеграм-канале.

Позиция комитета Госдумы по информполитике однозначна: использование VPN — не преступление, подчеркнул парламентарий.

«Бороться надо не с последствиями, а с причинами. Не преследовать пользователей деструктивных IT-сервисов, а работать над их недоступностью», — полагает глава профильного комитета Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») предложила ввести уголовную ответственность для родителей, чьи дети будет смотреть ролики на YouTube в случае его блокировки.

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