Москва, 3 августа 2022, 13:27 — REGNUM Предложение депутата Госдумы Марии Бутиной («Единая Россия») привлекать к уголовной ответственности родителей за то, что их дети используют VPN, не имеет перспективы, считает глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
Er.ru

«Предложение привлекать к уголовной ответственности родителей за пользование их детьми VPN — не имеет перспективы. Думаю, коллега Бутина высказала эту идею в пылу дискуссии, поддавшись эмоциям», — допустил Хинштейн в телеграм-канале.

Позиция комитета Госдумы по информполитике однозначна: использование VPN — не преступление, подчеркнул парламентарий.

«Бороться надо не с последствиями, а с причинами. Не преследовать пользователей деструктивных IT-сервисов, а работать над их недоступностью», — полагает глава профильного комитета Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия») предложила ввести уголовную ответственность для родителей, чьи дети будет смотреть ролики на YouTube в случае его блокировки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде опровергли введение наказания за VPN