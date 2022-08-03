* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:27 — REGNUM Лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман аз-Завахири, который на днях был убит в результате организованной ЦРУ спецоперации, переехал в «безопасное место» в Кабуле через несколько месяцев после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кабул Oxam

Он заявил, что после 2001 года аз-Завахири большую часть времени проводил в горах в уезде Муса-Кала афганской провинции Гильменд. По его словам, лидер террористов очень редко выходил на связь, но он несколько раз выезжал в приграничные районы Пакистана.

Министерство иностранных дел Пакистана не ответило на вопросы о передвижениях аз-Завахири внутри и за пределами Пакистана.

В январе 2006 года управляемые ЦРУ беспилотники Prеdator обстреляли ракетами дом в Дамадуле, деревне в пакистанском племенном районе Баджаур, полагая, что аз-Завахири посещает его. Его там не оказалось, но по меньшей мере 18 жителей деревни были убиты.

Другие источники в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что группировка предоставила аз-Завахири «самый высокий уровень безопасности» в Кабуле, но в оперативном отношении он в основном не проявлял активности и нуждался в разрешении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для передвижения.

Айман аз-Завахири был убит 31 июля ударом американского беспилотника в резиденции, которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставили ему в районе Ширпур Кабула.

Женщина, живущая по соседству, сообщила Reuters на условиях анонимности, что она и её семья из девяти человек перебрались в безопасную комнату в своём доме после того, как услышали взрыв. Когда позже она поднялась на крышу, она не увидела ничего экстраординарного и предположила, что это был ракетный удар или взрыв бомбы, что не редкость в Кабуле.

Сотрудник полиции Кабула назвал Ширпур «самым безопасным районом» афганской столицы и сказал, что удар беспилотника стал «большим шоком». Он добавил, что влиятельные лица из предыдущих правительств Хамида Карзая и Ашрафа Гани построили в Ширпуре шикарные дома. Чиновник добавил, что сейчас там проживают высокопоставленные лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семьи.

Официальные лица США узнали, что семья аз-Завахири — его жена, дочь и её дети — переехали в дом в Кабуле, и впоследствии идентифицировали там аз-Завахири, сообщил официальный представитель США. Власти заявили, что лидера террористов несколько раз видели на балконе дома, где в конце концов он и был убит.

Аз-Завахири, гражданин Египта и врач по образованию, помогал координировать теракты 11 сентября 2001 года в США.