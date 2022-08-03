Москва, , 13:26 — REGNUM После визита спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань взаимная торговля между Китаем и США будет снижаться, об этом в своём телеграм-канале написал министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Нэнси Пелоси вылетела с Тайваня

Он уверен, что в данном случае были переоценены краткосрочные эффекты и недооценены долгосрочные.

«Китай — территория символов. События-символы имеют значение: «заплыв Мао в Янцзы» (1966) начал культурную революцию; «южное турнэ Дэн Сяопина» (1992) — рыночные реформы.

Визит Пелоси — такое событие-символ. Китай запомнит его как жирную точку в историческом отрезке от визита Никсона в 1972, когда штаты оттянули миллиард китайцев в сторону западных рынков. Полвека американо-китайской гармонии озолотили Китай: за этот период КНР продали в США товаров более чем на 8 триллионов долларов, а импортировали — на 2 триллиона. Прибыль 6 триллионов долларов не утекли из КНР — юань никогда не был свободно конвертируем, поэтому просто так в офшор не перебросить — а были инвестированы в дороги, электростанции, фабрики и аэропорты в Китае.

Дальше эта магистраль углубляться не будет. Взаимная торговля и инвестиции КНР и США будут сжиматься. Время для новых комбинаций», — написал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси 3 августа покинула Тайвань, завершив 20-часовой визит на остров.