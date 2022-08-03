Новороссийск, Краснодарский край, , 13:35 — REGNUM В Новороссийске отменён рок-фестиваль «Тамань». Об этом рассказал певец Гарик Сукачёв в своём телеграм-канале 3 августа.

Гарик Сукачёв на Алтае Altairegion22.ru

«Друзья, к сожалению, администрация города Новороссийск отменила проведение фестиваля «Тамань», — написал музыкант. Он также добавил, что фестиваль перенесён на 2023 год.

Напомним, рок-фестиваль «Тамань» должен был состояться в Новороссийске с 11 по 14 августа 2022 года. В рамках мероприятия планировались выступления Вадима Самойлова, «кис-кис», Anacondaz, группы «Кипелов» и многих других музыкантов.

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