Находка, Приморский край, , 13:23 — REGNUM Третьим отделом по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в истязании людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Избиение Pixabay.com

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Установлено, что неоднократно судимый за преступления против личности и собственности приморец устроился на рыбодобывающее морозильное судно, где выполнял обязанности сотрудника безопасности, в том числе контролировал производительность труда матросов-рыбообработчиков.

В апреле 2017 года, когда судно находилось на промысле в акватории Берингова моря, он, под предлогом невыполнения поставленного плана, систематически наносил побои двум матросам, причиняя им физические и психологические страдания.

В период с апреля по июнь 2020 года обвиняемый избивал ещё одного матроса, угрожал и оскорблял.

В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, вину в совершении инкриминируемых преступлений он не признал.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Находкинский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, подозреваемой в истязании годовалой дочери.