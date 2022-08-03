Ижевск, , 13:24 — REGNUM Со дна в устье реки Иж водолазы подняли емкость с маслянистой жидкостью темного цвета. При этом к таре был привязан кирпич, а в днище были обнаружены порезы. Сейчас работы по исследованию дна продолжаются.

Разлив нефтепродуктов на Ижевском пруду vk.com/pssur

Емкость с неизвестной жидкостью направлена на пост спасателей.

По словам заместителя начальника управления гражданской защиты Ижевска Андрея Иванова, соответствующие сообщения были направлены в надзорные органы для принятия процессуальных решений, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». В дальнейшем будет постоянно проводиться мониторинг акватории Ижевского пруда. В случае обнаружения загрязнителя проведут мероприятия по его локализации.

ИА REGNUM напоминает, 30 июня в верховье Ижевского пруда произошел разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила порядка 50 кв. метров. Были отобраны пробы для установления уровня содержания загрязняющих веществ в воде. Поскольку разлив произошел не в зоне водозабора, угрозы для населения загрязнение не представляет, отмечали в «Ижводоканале».