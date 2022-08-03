Москва, 3 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Иранский спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям» будет запущен на орбиту с космодрома Байконур российской ракетой-носителем «Союз-2.1б». Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Mil.ru Ракета-носитель «Союз-2.1б»

Отмечается, что пуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» запланирован на 9 августа. На орбиту будет выведен космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» по заказу Ирана.

Уточняется, что «Хайям» разработан и изготовлен российскими предприятиями, входящими в периметр Роскосмоса.

В качестве попутной нагрузки на орбиты будут выведены 16 малых аппаратов, созданных российскими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями. Они предназначены для различных исследований.