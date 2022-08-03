Саратов, , 13:35 — REGNUM В поселке Солнечный города Саратова утром 3 августа сбежал из частного детского сада мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев. Информацию об этом подтвердили в минздраве Саратовской области.

Мальчик (сс) Free-Photos

Прохожие увидели ребенка около дома на улице Антонова. Позже выяснилось, что мальчик сбежал из частного детского сада.

«Вызов в скорую помощь поступил около 10:00. Врачи быстро приехали, осмотрели мальчика и продолжали оставаться с ним до прибытия мамы», — публикует «Взгляд-инфо » комментарий представителя облминздрава Анастасии Усовой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в августе 2021 года из младшей группы тюменского детского сада сбежал мальчик. Ребенок метался по игровым площадкам и плакал.

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