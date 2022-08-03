Ставрополь, 3 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Ставропольский край помогает восстанавливать объекты социальной инфраструктуры в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики. В основном это школы и детские сады. К началу нового учебного года строители должны завершить работы на 32 объектах образования, сообщил первый вице-премьер края Андрей Хлопянов.

http://www.bryanskobl.ru Ремонт школы

Он побывал вместе с рядом министров в ЛНР, где проверил ход работ на ремонтируемых объектах, в частности, осмотрел школу № 19 в Антраците, где осталось провести отделку внутри здания школы, благоустроить двор и оборудовать спортивные и игровую площадки. Первоклассникам города сделало подарок региональное отделение Союза женщин России в Ставропольском крае. Они закупили портфели с необходимыми канцелярскими принадлежностями.

«Мы видим, что работы очень много. Уже сегодня у нас работает 29 объектов, планируем, что мы первые объекты будем сдавать уже через неделю и так в процессе до 1 сентября мы закончим эти мероприятия. У нас сегодня 32 школы. Думаем, что успеем», — приводит слова вице-премьера ГТРК «Ставрополье».

Напомним, Ставропольский край и Антрацитовский район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет оказана помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры.