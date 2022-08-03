Симферополь, , 13:22 — REGNUM Юрий Мигаль покидает пост министра сельского хозяйства Республики Крым спустя менее чем три месяца после назначения на эту должность. Указ об увольнении за подписью главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован 3 августа на сайте правительства РК.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

«Постановляю: принять отставку Мигаля Юрия Григорьевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Мигаль был назначен на должность главы крымского Минсельхоза 24 мая 2022 года. До этого обязанности главы министерства сельского хозяйства Республики Крым исполняла Алиме Зарединова.

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