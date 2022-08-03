Симферополь, 3 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Юрий Мигаль покидает пост министра сельского хозяйства Республики Крым спустя менее чем три месяца после назначения на эту должность. Указ об увольнении за подписью главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован 3 августа на сайте правительства РК.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

«Постановляю: принять отставку Мигаля Юрия Григорьевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Мигаль был назначен на должность главы крымского минсельхоза 24 мая 2022 года. До этого обязанности главы министерства сельского хозяйства Республики Крым исполняла Алиме Зарединова.