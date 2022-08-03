Стокгольм, , 13:25 — REGNUM 3 августа в рамках начавшейся предвыборной кампании в Швеции главная оппозиционная партия страны «Центристы» опубликовала план действий по борьбе с оргпреступностью (ОПГ) в стране. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«Профилактика преступлений должна сочетаться с действительно жесткими мерами против тех, кто уже совершает преступления», — заявил на пресс-конференции лидер оппозиции Ульф Кристерссон.

По ее словам, партия намерена принять жесткие меры примерно против одной тысячи человек, которых ежегодно вовлекают в преступную деятельность и которые уже стоят на заметке в полиции. Среди прочего «Умеренные» намерены увеличить время обучения в школе на один час каждый день, чтобы дети понимали важность получения образования, а не вовлекались в криминальную среду.

Более того, оппозиция хочет открыть «экстренные школы», куда могут быть временно переведены агрессивные ученики.