Ярославль, , 13:22 — REGNUM Задача экономики замкнутого цикла — как можно более широко использовать возобновляемые ресурсы и переходить на безотходное производство. Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» направлен на формирование экологических привычек и развитие общей экологической культуры в стране. Проект реализуется при поддержке Российского экологического оператора.

Проект «Экософия» © АНО «Россия — страна возможностей»

В этому году стартовал Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экология», который подтверждает необходимость перехода с линейной модели экономики на циклическую.

Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев на встрече с Президентом России подтвердил тренд на развитие циклической экономики и рассказал о том, что в 2018 году в России было образовано 66 миллионов тонн отходов, в 2021-м — 52 миллиона тонн. Показатели по обработке составляют — 43%. Буцаев сообщил, что по сортировке отрасль двигается с определенным опережением. Утилизация (переработка) составляет 11,6%.

«За 2019−2021 годы было создано 187 объектов обращения с отходами, включая 25 комплексных. Они созданы практически во всех субъектах Российской Федерации. Чтобы прийти к целевым показателям, приходится создавать новые такие объекты, нужна определенная этапность. В 2022 году будет введено 34 объекта обращения с ТКО, из которых девять уже введено в эксплуатацию. В 2019 году было введено 83 объекта в 35 субъектах. В 2020 году — 43 объекта в 24 субъектах», — рассказал Денис Буцаев .

Помимо создания инфраструктуры, развитие нового типа экономики требует изменения потребительской модели поведения населения России. Чтобы изменить отношение к ресурсам и внедрить экопривычки в жизнь каждого человека президентская платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке Российского экологического оператора запустила проект «Экософия».

«Поведение человека и его привычки являются основополагающими элементами для создания и эффективного развития цикличной экономики в России. Проект «Экософия» через информационные материалы и практические задания способствует внедрению экологичных привычек в жизнь человека, что помогает созданию сырьевой базы для вторичного использования ресурсов и формирует новую социальноодобряемую модель поведения», — пояснила руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Вита Саар .

«Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления и осознанным отношением к потреблению, для тех, кто задумывается о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте может каждый человек с 14 лет, в том числе иностранные граждане.