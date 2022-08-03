Проект «Экософия» будет способствовать развитию циклической экономики в РФ
Ярославль, 3 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Задача экономики замкнутого цикла — как можно более широко использовать возобновляемые ресурсы и переходить на безотходное производство. Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» направлен на формирование экологических привычек и развитие общей экологической культуры в стране. Проект реализуется при поддержке Российского экологического оператора.
В этому году стартовал Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» в рамках нацпроекта «Экология», который подтверждает необходимость перехода с линейной модели экономики на циклическую.
Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев на встрече с Президентом России подтвердил тренд на развитие циклической экономики и рассказал о том, что в 2018 году в России было образовано 66 миллионов тонн отходов, в 2021-м — 52 миллиона тонн. Показатели по обработке составляют — 43%. Буцаев сообщил, что по сортировке отрасль двигается с определенным опережением. Утилизация (переработка) составляет 11,6%.
Помимо создания инфраструктуры, развитие нового типа экономики требует изменения потребительской модели поведения населения России. Чтобы изменить отношение к ресурсам и внедрить экопривычки в жизнь каждого человека президентская платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке Российского экологического оператора запустила проект «Экософия».
«Экософия» — проект для активных людей с новым типом мышления и осознанным отношением к потреблению, для тех, кто задумывается о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Участвовать в проекте может каждый человек с 14 лет, в том числе иностранные граждане.