Степанакерт, 3 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Власти Азербайджана через российских миротворцев потребовали, чтобы Нагорный Карабах нашёл другой маршрут сообщения с Арменией вместо Лачинского коридора. Об этом сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян на расширенном заседании Совета безопасности.

CuriousGolden Лачинский коридор

Глава республики рассказал, что Баку требует выполнить это требование в ближайшее время. Ранее в Армении сообщили, что строительство альтернативной дороги в Степанакерт начнётся в августе.

«На заседании Совета безопасности обсуждались меры, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации, в том числе и обеспечение безопасного передвижения посредством российских миротворческих сил», — говорится в сообщении.

Также на совещании обсуждали напряжённую ситуацию, которая продолжает сохраняться на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, согласно трёхстороннему соглашению Москвы, Баку и Еревана от ноября 2020 года, завершившему войну в Нагорном Карабахе, в течение трёх лет должна быть построена новая дорога в эту республику из Армении. На новом маршруте будут размещаться и российские миротворцы.