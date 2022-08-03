Вильнюс, 3 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Власти Литвы могут вынужденно остановить железнодорожный транзит в Калининград из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов, заявил министр транспорта и связи республики Марюс Скуодис.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

По его словам, власти не могут заставить банки принимать платежи за транзит, следовательно, все зависит от их решения. Вместе с тем вопросы по поводу расчетов следует адресовать Москве, утверждает министр.

«Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора могли оказывать услуги, если их не оплачивают. А как будут осуществляться расчеты — это ответственность клиента», — заявил он в эфире радио LRT.

Как сообщало ИА REGNUM, литовский «Шяуляй-банк», через который проходили платежи за транзит грузов в Калининградскую область, намерен в ближайшее время ограничить, а с 1 сентября остановить все операции с Россией.

Читайте также: В СФ предупредили Литву о последствиях при очередной блокировке транзита