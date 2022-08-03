Стокгольм, , 13:23 — REGNUM 100 миллионов долларов США на усиление «полицейского присутствия» и улучшение покрытия мобильной связью по всей «сельской Швеции». Именно этого будут добиваться «Центристы» на сентябрьских выборах в риксдаг, заявила лидер партии Анни Лёф на пресс-конференции.

Анни Лёф Centerpartiet.se

Телеканал SVT сообщает, что 2 августа Анни Лёф отправилась на ферму недалеко от Гнесты, чтобы представить новую политику партии в области развития сельских районов. Прежде всего выделяются два новых предложения: один миллиард крон для полиции и лучшее покрытие мобильной связью.

«Проблема в том, что полицейских не хватает, как ты собираешься это исправить?» — спросили Лёф журналисты.

«Речь идет об улучшении условий труда, чтобы больше людей подали заявки на обучение в полиции. Цель нашего законопроекта — повышенный приоритет полиции, а когда полицейским уделяется больше внимания, то больше людей поступают на службу», — ответила Лёф.