Власти Бангладеш запросили кредиты у МВФ и Всемирного банка — Bloomberg
Дакка, 3 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. С просьбой к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку предоставить кредиты на сумму в $1 млрд от каждого обратились власти Бангладеш. Об этом 3 августа сообщает агентство Bloomberg.
По информации источника, эти кредиты необходим властям страны для того, чтобы пополнить валютные резервы для поддержания продолжающегося экономического роста на фоне роста цен на энергоносители, а также на сокращение дефицита в торговле.
При этом уточняется, что последний за первое полугодие 2022 года вырос до $17,2 млрд, в то время как в аналогичный период 2021 года он составлял $2,78 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля с официальной просьбой о предоставлении кредита на борьбу с изменением климата обратились к Международному валютному фонду (МВФ) власти Бангладеш.