Уфа, 3 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Государственные награды вручили работникам сферы торговли в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Сообщается, что торжественная церемония прошла в конгресс-холле «Торатау» в ходе заседания коллегии министерства торговли и услуг Башкирии.

Отмечается, что сфера торговли является лидером среди отраслей по числу занятых в ней работников.

«В настоящее время в этой сфере у нас трудятся свыше 300 тысяч человек. Все — настоящие труженики и профессионалы своего дела. Благодарю каждого и желаю вам удачи, здоровья и, естественно, развития вашего бизнеса, чтобы он вам приносил не только прибыль, но и удовольствие», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии наградил хоккеистаАндрея Василевского и его отца.