Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Ранее на текущей неделе министр Швеции по делам интеграции Андерс Игеман заявил в интервью газете Dagens Nyheter, что в стране может возникнуть «переселенческая политика», согласно которой в жилых районах может быть установлен потолок по числу лиц с «нескандинавским» происхождением. 2 августа он появился в эфире телеканала SVT, чтобы еще раз объяснить свою позицию после нашумевшего интервью.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Оно было раскритиковано сразу несколькими партиями. Вы осознаете почему?» — спросила ведущая.

«Да. В то же время огромная часть критики посвящена тому, что я вообще не говорил в интервью, и они критикуют меня просто потому, что сами все выдумали. Но я сказал в интервью, что такие факторы, как уровень преступности, безработица, гораздо важнее. Но понятно, что сегрегация — это не только о классовом делении общества. Этническая принадлежность — один из факторов сегрегации. Если у вас есть жилой район, где почти все, кто там живет, имеет иностранное происхождение, то для них сложно выучить шведский и найти работу», — прояснил свою позицию профильный министр.