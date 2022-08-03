Москва, , 13:19 — REGNUM Нефть символически подросла на торгах 2 августа, зализывая раны после обвала почти на 10% в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти

«В ходе утренних торгов 3 августа нефть марки Brent попыталась отвоевать уровень $100 за баррель, но снова встретила продавцов и вернулась на отрицательную территорию, теряя с начала дня 1,3%.

Черное золото продолжает испытывать трудности с возобновлением роста из-за усиливающихся волнений по поводу спроса на фоне ослабления экономики.

В подтверждение тому мировой промышленный PMI достиг двухлетнего минимума в июне из-за падения показателей производства в развитых странах.

Тем временем отчет API накануне показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 2,2 млн баррелей против прогноза падения на 600 тыс. баррелей, тогда как запасы бензина упали всего на 200 тыс. баррелей, не дотянув до ожиданий.

Медвежья статистика оказала дополнительное давление на фьючерсы в преддверии официального отчета, который выйдет позднее сегодня и так же разочаровать потенциальных покупателей.

Что касается заседания ОПЕК+, здесь не ожидается сюрпризов — картель, скорее всего, оставит целевые показатели добычи без изменений.

Рынок довольно апатично реагирует на решения ОПЕК+ в последние месяцы, поскольку фактические цифры сильно расходятся с договоренностями из-за слабеющих мощностей производителей.

Техническая картина говорит о наличии потенциала для дальнейшего падения с целью последующего привлечения покупателей.

Неспособность Brent закрепиться над уровнем $100 вернет котировки под $98,50. Так что недавние минимумы ниже отметки $95 остаются в фокусе участников рынка», — пояснил эксперт.

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