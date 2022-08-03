Мадрид, , 13:19 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал отказаться от «эгоистичного, одностороннего и несолидарного» поведения в отношении мер плана энергосбережения и предостерег от «неподчинения» решениям Совета министров страны. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

«Закон в Испании соблюдается, а это подзаконный акт», — подчеркнул Санчес на пресс-конференции.

Так испанский премьер ответил на вопрос о заявлении главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо о том, что она не будет применять меры, содержащиеся в подзаконном акте об энергоэффективности и энергосбережении, утвержденном правительством страны.