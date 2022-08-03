Томск, , 13:17 — REGNUM В Томской области вынесен приговор гендиректору фирмы, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, с мая 2018 по октябрь 2020 года фирмы обвиняемого ремонтировала дороги в Томске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». При этом он подготовил и предоставил документы с ложными сведениями о стоимости использованных материалов, похитив тем самым более 28 млн рублей.

«Приговором суда осужденный признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, с осужденного суд взыскал оставшуюся часть невозмещенного ущерба в размере более 23 млн рублей.