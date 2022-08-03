Иркутск, 3 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 3 августа известило о вынесении приговора менеджеру управляющей компании, обслуживающей МТРК «Сильвер молл», который пытался подкупить пожарного.

СКР Взятка

По данным следствия и суда, 24 декабря 2021 г. менеджер управляющей компании передал заместителю начальника одного из отделов МЧС взятку в размере 1,5 млн рублей и бутылки дорогостоящего шампанского. Так он хотел решить проблемы, возникшие при проверке объекта с сотрудниками МЧС.

Менеджер просил не направлять в суд материалы по факту невыполнения управляющей компанией ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в «Сильвер молл», а также не приостанавливать деятельность торгового комплекса в связи с выявленными нарушениями.

Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафа в размере 3 млн рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, должностное лицо от взятки отказалось. Взяткодатель был задержан на месте преступления следователями СК.

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