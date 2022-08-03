Стокгольм, 3 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса в Швеции продолжают расти. Более того, это происходит вопреки прогнозам Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое в начале пандемии отмечало, что в течение лета заболеваемость COVID-19 снижается. Об этом 3 августа сообщил телеканал SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подвид штамма «Омикрон» BA.5 теперь полностью доминирует в скандинавской стране, и даже жара, кажется, не останавливает его распространением — несмотря на вакцинацию.

«Вирус мутировал, он научился обходить иммунную систему и легче распространяется. Поэтому он может быть заразен и в летний период», — объяснила в студии телеканала Сара Байфорс, глава отдела Агентства общественного здравоохранения.

В то же время Байфорс предостерегла алармистов от паники — вакцинация значительно снижает риски тяжелого протекания COVID-19.