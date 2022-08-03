Тайбэй, , 13:15 — REGNUM Своими действиями вокруг Тайваня Вашингтон нанёс ещё один удар по своему международному авторитету, в мире растет число тех, кто понимает: с такой страной, как США, ужиться невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 3 августа, комментируя визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Нэнси Пелоси Twitter.com/ SpeakerPelosi

Следите за развитием событий в трансляции: «Летящей походкой: визит Пелоси в Тайвань и угрозы Китая — все новости»

Как сообщалось ранее, спикер палаты представителей США прилетела в Тайбэй, несмотря на протесты и предупреждения КНР.

« Чем больше просчитываешь сценарии после американской провокации по Тайваню, тем больше удивляешься тому, насколько то, что сотворила Пелоси, играет на руку нашей стране.

Китай обозлён до предела, и его ненависть к США, которая всегда была, но сдерживалась политической осторожностью руководства КНР, теперь выплеснется по полной, причём в ближайшее время — Си Цзиньпин точно нанесёт ответный удар до ноябрьского съезда КПК. Российско-китайское взаимодействие в противостоянии американскому гегемонизму будет крепнуть.

События вокруг Тайваня отвлекают за рубежом внимание от происходящего на территории бывшей Украины, и это преимущественно тоже в минус Западу, особенно Западной Европе. На фоне обострения военно-политического конфликта в другой части планеты, причём конфликта с гораздо более сильной вовлечённостью США, вернуть полноценное внимание к Украине сможет только нечто принципиально новое. Надеюсь, этим новым станет массированное обнародование свидетельств о преступлениях Киева и международный трибунал над украинскими военными преступниками, начиная с Зеленского.

Одновременно своими действиями вокруг Тайваня Вашингтон нанёс ещё один сильный удар по своему международному авторитету. Одно дело вызывающе демонстрировать гегемонизм в отношении Ирана и даже России, и другое — Китая. Число тех, в ком созрело понимание, что с такой страной, как США, ужиться невозможно, в мире выросло. Соответственно выросло, в том числе и в Китае, число тех, кто с пониманием относится к решаемой сегодня нашей страной задаче выдавливания американцев и их ставленников с жизненно важных для России земель.