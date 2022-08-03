Санкт-Петербург, 3 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Введение ограничительных мер в Санкт-Петербурге в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией пока не планируется. Об этом сообщила 3 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на речном кораблике

По ее словам, требование по обязательному ношению масок и прекращение допуска посетителей в медицинские организации — принимает руководство учреждения. При этом в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют все же при посещении поликлиник и других медицинских организаций не забывать о соблюдении превентивных мерах безопасности как самих сотрудников, так и посетителей.

«Пока введение ограничительных мер не планируется. Для того чтобы принимать это решение нам недостаточно одного показателя — какое количество заболевших у нас в сутки или за неделю. Тут будет учитываться большой спектром показателей: какое количество коек развернуто, какое количество больных находятся на ИВЛ и так далее. Тут главное, чтобы каждое юридическое лицо с полной ответственностью относилось к своим сотрудникам и выполняло элементарные правила», — добавила специалист.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в свою очередь рекомендовал петербуржцам и гостям города не забывать про медицинские маски и соблюдение дистанции в общественных местах и транспорте.