Тайбэй, , 13:27 — REGNUM Авиационные полёты ограничены для Тайваня из-за военных учений Китая. Власти острова ведут переговоры о возможных альтернативных маршрутах с Японией и Филиппинами, сообщает 3 августа Центральное информационное агентство Тайваня.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В первой половине дня состоялось совещание ведомств, структур и служб, отвечающих за транспортное сообщение. Его участники обсуждали возможные меры в условиях ограничений на полёты, конкретные решения пока не приняты.

Корректируются авиационные и морские маршруты, отмечает агентство. Ранее аэропорт «Таоюань» в Тайбэе подтвердил, что 4 августа будут отменены около 40 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай объявил о проведении серии военных учений после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла самолётом в Тайбэй.

Читайте также: Китай обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе