Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Похоже, что и студентам придется потерять «пару сотен из кошелька» на фоне роста процентных ставок по кредитам в Швеции. Об этом 3 августа сообщила новостная служба TT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Исторически благоприятная процентная ставка Центрального совета поддержки студентов долгое время оставалась на уровне 0,0%. Теперь она будет значительно скорректирована. В среднем студентам придется платить в месяц на 1 000 крон (100 долларов США) больше.

«Если ключевая ставка будет повышена, процентная ставка по студенческим кредитам также будет повышена», — заявил в интервью TT менеджер финансового отдела Центрального совета поддержки студентов Ян Сёдерхольм.

Согласно новому прогнозу ведомства, общая процентная ставка по образовательным кредитам может составить 0,64%.